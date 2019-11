Ecco il Mercato straordinario al Novi Sad. Sospeso invece il Mercantingioco

Domenica 17 novembre al parco Novi Sad, dalle ore 7.30 fino alle ore 14.00, si rinnova l’appuntamento con i banchi del Mercato straordinario della terza domenica del mese. Il momento è propizio per acquistare sciarpe, guanti, cappelli e ombrelli per la stagione che avanza e per trovare idee di qualità da mettere sotto l’albero, evitando lo shopping frenetico dell’ultimo minuto. Ci si può lasciar conquistare da qualche delizia enogastronomica da portare in tavola, ma anche da un attrezzo per il fai da te o per arredare un angolo di casa, con la certezza di acquisti contrassegnati sempre da un ottimo rapporto qualità/prezzo e la disponibilità degli operatori a fornire consigli e indicazioni utili.

Il secondo appuntamento dell’anno con il Mercantingioco, il mercato dei bambini – previsto al parco Novi Sad sempre domenica 17 novembre in contemporanea con il Mercato straordinario - causa possibili condizioni di tempo avverso è stato invece sospeso.