Il mercato straordinario della terza domenica del mese non va in vacanza neppure ad agosto

Si è ridotta un po’ l’attività col periodo estivo, ma il Consorzio Il Mercato di Modena c’è, sempre, per non fare mai mancare il suo apporto al tessuto economico della città. Oltre al tradizionale appuntamento del lunedì mattina al parco Novi Sad, mai interrotto nemmeno a Ferragosto, torna anche nel mese clou della stagione estiva quello con il mercato straordinario della terza domenica del mese: si terrà domenica 18 agosto dalle ore 7.00 alle ore 14.30, presso l’ex Ippodromo, alle spalle del Foro Boario.

La formula è quella che da sempre accompagna le iniziative del Consorzio, ovvero prodotti di qualità a costi contenuti.

Il prossimo 18 agosto dunque sarà possibile trascorrere qualche ora all’aperto, per gli acquisti, curiosare o anche solo per stare in compagnia: non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra abbigliamento per tutta la famiglia – costumi da bagno compresi - e articoli per la casa, calzature e tutto l’occorrente per il fai da te.

Senza dimenticare l’assortimento che caratterizza il ‘corner’ dei prodotti alimentari, magari per provare qualcosa di fresco, gustoso e leggero per queste giornate estive: al mercato c’è tutto il necessario, dalla frutta e verdura di stagione ai prodotti da forno ai formaggi, dalla carne agli insaccati.