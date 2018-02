Domenica di Mercato straordinario nell'anello del Novi Sad

Uno degli appuntamenti più attesi da tutti i modenesi e non solo, l’occasione per fare shopping all’aria aperta in un giorno di festa e trovare merce di qualità prodotta in Italia e all’estero a prezzi davvero competitivi: domenica prossima 18 febbraio infatti gli operatori del Consorzio Il Mercato di Modena si ritrovano per il consueto appuntamento con il mercato straordinario della terza domenica del mese. A partire dalle 7.00 del mattino e fino alle 14.30 al Parco Novi Sad sarà possibile trascorrere una piacevole giornata all’aperto, per fare acquisti o stare in compagnia.

Una tradizione più che decennale quella dei mercati straordinari, che arricchiscono le domeniche dei modenesi rivolgendosi a chi il lunedì mattina non riesce a frequentare il mercato, o ha piacere di ritrovare anche la domenica l’atmosfera dell’appuntamento settimanale. E per chi vuole fare acquisti risparmiando, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra abbigliamento e articoli per la casa, calzature e tutto l’occorrente per il fai da te e tanto altro

E con i banchi agroalimentari, frutta e verdura di stagione sempre fresca, e altri alimenti dai prodotti da forno ai formaggi, dalla carne agli insaccati per chi ha voglia di cucinarsi un bel pranzo domenicale.