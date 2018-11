Domenica col mercato straordinario al parco Novi Sad

Chi non potrà andare lunedì, lo potrà fare domenica. Il mercato è il medesimo, solo straordinario. Come avviene ormai ogni terza domenica del mese, da anni. Ed anche l’area dove si svolge è la stessa: il parco Novi Sad, tra il Foro Boario e lo stadio Braglia, a due passi dal centro di Modena.

Il resto, dalle ore 7.00, fino alle ore 14.30, lo faranno come sempre gli operatori ambulanti con la loro vasta proposta commerciale tra: abbigliamento, biancheria e oggetti per la casa, il faidate, arnesi ed accessori per soddisfare gusti e necessità di ognuno, e… già con un occhio al Natale. Saranno come sempre privilegiati qualità e costi contenuti, così da trovare il favore di avventori e curiosi, valore aggiunto di un’offerta che comprende anche generi alimentari quali: salumi, carni, pane e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione.

Una buona occasione di shopping domenicale per sé e per la propria famiglia, lontano da stress e frenesia e facilmente raggiungibile.