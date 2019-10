Terza domenica del mese, ecco il Mercato straordinario

Torna l’appuntamento della terza domenica del mese al Novi Sad: tutte le novità da mettere nell’armadio, in tavola e per facilitare le … operazioni domestiche

Torna domenica 20 ottobre, dalle 7,30 alle 14, il tradizionale appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese e l’anello del parco Novi Sad all’ombra del Foro Boario a pochi passi dal centro storico si trasforma in una vetrina a cielo aperto.

Ampia e varia l’offerta: abbigliamento, proposte artigianali e di tendenza per rinnovare gli ambienti, accessori e casalinghi per facilitare le operazioni domestiche, verdura e frutta di stagione dei produttori agricoli e tutte le prelibatezze alimentari per soddisfare anche i palati più esigenti o scoprire nuovi sapori.

Invadono prepotentemente la scena gli agrumi, che contengono Vitamina E, perfetta per rafforzare le difese immunitarie e i cavoli: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli verza. Da scoprire, invece, il topinambour, un tubero che si presume sia originario delle grandi praterie del Nordamerica dove veniva considerato un “salvavita”: è depurativo, coadiuvante nei trattamenti anti-obesità e ricco di potassio.