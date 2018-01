Classico appuntamento della terza domenica del mese con il Mercato Straordinario

Domenica prossima 21 gennaio, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 all’interno dell’anello esterno del parco Novi Sad si svolgerà come di consueto il mercato straordinario della terza domenica del mese, il primo di questo nuovo anno 2018.

Gli operatori presenti proporranno con la loro ben nota gentilezza e professionalità merce di qualità prodotta in Italia e all’estero a prezzi davvero imbattibili, adatti a tutte le tasche, sia per chi ha voglia di rinnovare il guardaroba, sia per chi invece si vuole regalare qualche oggetto nuovo per la casa. L’occasione per tutti è quella di trascorrere una piacevole giornata facendo compere magari in compagnia, cercando e trovando oggetti di ottima qualità a prezzi contenuti. Tra le proposte, stivali e scarpe per tutta la famiglia, giacche a vento e giacconi per adulti e bambini, intimo per lei e per lui, biancheria per tutta la casa, complementi d’arredo anche per bagno e cucina.

E per tutti coloro che sono alla ricerca della freschezza dei prodotti alimentari, magari per provare qualche nuova ricetta in cucina per il pranzo della domenica, al mercato ecco tutto il necessario: dai prodotti da forno ai formaggi, dalla carne agli insaccati, con l’aggiunta della frutta e verdura di stagione.