Mercato straordinario di scena anche in estate al Novi Sad

Domenica prossima 21 luglio, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 al parco Novi Sad, ritorna puntuale anche in questo periodo estivo l’appuntamento col mercato straordinario della terza domenica del mese.

Sarà possibile trascorrere una piacevole giornata all’aperto, per fare acquisti in previsione delle ferie o anche solo per stare in compagnia: non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, tra abbigliamento per tutta la famiglia – costumi da bagno compresi - e articoli per la casa, calzature e tutto l’occorrente per il fai da te.

Senza dimenticare i generi alimentari di qualità, magari per provare qualcosa di fresco e gustoso. Al mercato come sempre non mancheranno: frutta e verdura di stagione, prodotti da forno e formaggi, carne, insaccati.