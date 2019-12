Novi Sad. Al mercato straordinario sfiziosità da portare in tavola e ultimi regali

Dal radicchio trevigiano al salame al tartufo, dalle arance di Sicilia alle fragole, che non son di stagione ma con l’aceto balsamico ci fanno un figurone: accanto ai piatti della tradizione la tavola delle feste si arricchisce di proposte sfiziose, profumate, saporite e gustose. Tra i banchi enogastronomici presenti al mercato straordinario, in programma domenica 22, fino alle 14, al Novi Sad, le idee non mancano, qualità e convenienza sono di casa e l’esperienza degli ambulanti può fare davvero la differenza.

E se a pranzo, il giorno di Natale, non possono mancare tortellini, possibilmente fatti in casa, e zampone questa è la giornata giusta per scegliere centritavola e segnaposti originali, una nuova tovaglia colorata, lo zerbino d’ingresso con le lucine e la musichetta incorporata o, ancora, l’addobbo da appendere alla porta, magari con la Sacra Famiglia in gesso.

Se poi manca l’ispirazione per gli ultimi regali, qui c’è proprio l’imbarazzo della scelta: dalle classiche sciarpe, calde e nei colori di tendenza, alle pantofole da casa, dai giochi agli accessori per la casa e agli attrezzi per bricolage e faidate. In più anche San Silvestro è dietro l’angolo e il tripudio di rosso, nero e paillettes attira lo sguardo e fornisce qualche idea in più.