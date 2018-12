Dal mercato straordinario a quello del lunedì: al parco Novi Sad doppio appuntamento pre-natalizio

Per tutti coloro che non hanno avuto ancora tempo di cercare i regali per sé e per i propri cari e per chi è alla ricerca di qualcosa di speciale da mettere sulla tavola delle Feste. Oppure semplicemente per quanti a due giorni dal giorno più atteso dell’anno volessero fare un po’ di shopping all’aria aperta. Il Consorzio il Mercato di Modena propone il terzo mercato straordinario di dicembre: domenica prossima 23, il parco Novi Sad a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 14.00, ospiterà gli operatori del commercio ambulante.

Le decorazioni per l’albero, gli addobbi, la biancheria e gli articoli per la casa. E poi ancora: l’abbigliamento classico, casual e sportivo per tutta la famiglia, pelletteria e calzature, il fai da te. Un’offerta varia e di rilievo unita alla possibilità della spesa settimanale dato pure l’ampio assortimento di generi alimentari: dai prodotti da forno e gastronomici pronti, alla carne ai salumi, passando per frutta e verdura di stagione.

Non ci sarà dunque che l’imbarazzo della scelta per quanti opteranno di trascorrere la domenica mattina al mercato. Seguiti in tutto e per tutto nei loro acquisiti, dalla professionalità e cortesia degli espositori presenti.

Appuntamento quello col mercato che si ripeterà anche il 24 dicembre ed il prossimo 31 dicembre quando si svolgeranno come di consueto i mercati settimanali del lunedì. Mentre per domenica 30 dicembre è previsto un nuovo mercato straordinario.