Al parco Novi Sad si recupera il Mercato Straordinario

Saranno i banchi del mercato straordinario, quelli che troveranno posto, domenica 26 maggio, al parco Novi Sad di Modena. L’appuntamento, posticipato di una settimana dato la scorsa il Motor Valley Fest, si terrà come sempre all’ombra del Foro Boario, dalle ore 7.00 del mattino fino alle ore 14.30. Per offrire, la possibilità, a quanti lo vorranno, di un’opportunità di shopping all’aperto, in tranquillità e lontano da frenesie e stress.

Molti come sempre i banchi, come pure ampia, varia e protesa alla convenienza ed al risparmio, sarà l’offerta degli operatori presenti. Dato il periodo, non mancheranno proposte di abbigliamento stagionale per tutta la famiglia, quindi la biancheria e gli articoli per la casa, quelli da regalo e tutto l’occorrente per il fai da te. Vasto assortimento poi di pentolame e stoviglie, fiori e piante per il balcone o il giardino.

I generi alimentari ed agroalimentari poi completeranno quindi l’assortimento con: frutta e verdura di stagione fresca, prodotti da forno, formaggi, carne, insaccati e latticini.