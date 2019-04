Novi Sad, domenica si recupera il Mercato Straordinario

Si rinnova l’appuntamento col mercato straordinario, posticipato di una settimana date le festività pasquali. Domenica 28 aprile, presso il parco Novi Sad, dalle ore 7.00 del mattino fino alle ore 14.30 sarà possibile, per quanti lo vorranno, trascorrere una giornata all’aperto, per un po’ di shopping, gli acquisti settimanali o anche solo curiosare.

Tanti i banchi come pure ampia e varia sarà la proposta degli operatori presenti, sempre con una concreta possibilità di risparmio. Si va dall’abbigliamento di stagione, alla biancheria per tutta la casa; e poi le calzature, gli articoli da regalo e tutto l’occorrente per il fai da te. Ma anche pentolame e stoviglie, fiori e piante per il balcone o il giardino

Infine per solleticare il palato, i banchi di generi alimentari ed agroalimentari: frutta e verdura di stagione sempre fresca, prodotti da forno, formaggi, carne, insaccati e latticini.