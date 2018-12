Mercato straordinario e del Lunedì. Ultimi appuntamenti al Novi Sad

Doppio appuntamento di fine anno col Consorzio il Mercato di Modena, che propone il quarto mercato straordinario di dicembre, domenica prossima 30, al parco Novi Sad a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 14.00, e per lunedì 31 il tradizionale mercato del lunedì. Una bella occasione per qualche acquisto originale prima di capodanno, per sé, la famiglia e gli amici; o la spesa settimanale dopo le feste o per riempire in anticipo la calza della Befana per i più piccini.

Molto ampia come sempre la scelta tra tanta merce di qualità a prezzi più che convenienti: biancheria e articoli per la casa, abbigliamento classico, casual e sportivo per tutta la famiglia, pelletteria e calzature, il fai da te. Un’offerta varia e di rilievo unita alla possibilità della spesa settimanale dato pure l’ampio assortimento di generi alimentari, in previsione del Cenone dell’ultimo dell’anno: dai prodotti da forno e gastronomici pronti, alla carne ai salumi, passando per frutta e verdura di stagione. Appuntamento quello col mercato che si ripeterà anche il prossimo 31 dicembre quando si svolgerà come di consueto il mercato settimanale del lunedì.