Anche l'ultimo dell’anno appuntamento con il Mercato del Novi Sad

Secondo e ultimo appuntamento di dicembre col tradizionale mercato del lunedì, anticipato di un giorno. Data la festività di Capodanno – lunedì 1 gennaio 2018 - domenica 31 dicembre al parco Novi Sad, dalle ore 7.30 alle ore 14.00, ci sarà dunque l’opportunità col consueto shopping settimanale per regalare e regalarsi qualcosa di bello in occasione dell’arrivo del 2018.

Biancheria e articoli per la casa, ma anche abbigliamento classico, casual e sportivo per tutta la famiglia, pelletteria e calzature, il fai da te. Un’offerta varia, ampia e di rilievo unita alla possibilità dell’acquisto dei generi alimentari della tradizione per il Cenone dell’Ultimo dell’anno o per il pranzo di Capodanno dato l’ampio assortimento: dai prodotti da forno e gastronomici pronti, alla carne ai salumi, passando per frutta e verdura di stagione.

Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per quanti opteranno di trascorrere la domenica mattina al mercato. Seguiti in tutto e per tutto nei loro acquisiti, dalla professionalità e cortesia degli espositori presenti. Oltre naturalmente per scambiarsi gli auguri

Il primo appuntamento del 2018 con le iniziative del Consorzio Il Mercato sarà lunedì 8 gennaio col mercato settimanale e domenica 14 gennaio con l’evento Fatto in Italia al parco Novi Sad in occasione della seconda domenica del mese.