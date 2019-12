Rosso, oro e argento: al mercato straordinario si respira atmosfera natalizia

8 dicembre: per chi ama la tradizione è questa la giornata in cui la famiglia si riunisce e decora l’albero di Natale con luci, palline, fiocchi, ghirlande e sistema casette, personaggi e animaletti nel presepe, creando composizioni il più possibile realistiche, con il muschio ai margini delle stradine, il laghetto ghiacciato e le montagne imbiancate.

Di tradizione in tradizione in questa giornata, che cade nella seconda domenica d’avvento, torna anche l’appuntamento, fino alle 14, con i banchi del mercato straordinario, che da anni anima l’anello del parco Novi Sad proponendo prodotti di qualità e idee regalo proprio per tutti, sia per chi scrive ancora la letterina a Babbo Natale sia per chi deve vestire, di nascosto e a volte suo malgrado, quei panni rossi e bianchi e nascondere i regali fino alla notte tra il 24 ed il 25 dicembre.

Accanto ad abbigliamento e accessori, articoli per il bricolage e prodotti enogastronomici, sarà possibile trovare l’accessorio più adatto per completare la casa delle feste, l’addobbo per l’albero, la statuina per il presepe, le sorprese da impacchettare e, perché no, da regalarsi.