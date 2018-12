Al parco Novi Sad c’è la prima domenica di mercato straordinario natalizio

Il Natale è imminente e il Consorzio il Mercato di Modena appronta il primo mercato straordinario del mese. Domenica 9 dicembre infatti al parco Novi Sad come è ormai consuetudine a partire dalle 7.30 fino alle 14.00, troveranno posto i banchi degli ambulanti e con loro un’ampia e varia offerta commerciale.

Un’opportunità di acquisto o shopping per quanti al lunedì non riescono a frequentare il mercato tradizionale settimanale. Ma pure, la possibilità - per chi già sta pensando ai regali di Natale per se, gli amici e i parenti - di trovare idee utili, originali e di qualità a costi contenuti.

Decorazioni per l’albero, addobbi, biancheria e gli articoli per la casa quello che si potrà trovare domenica prossima. E poi ancora: abbigliamento per tutta la famiglia, pelletteria e calzature.

Un’offerta variegata, arricchita dall’assortimento ampio di generi alimentari: dai prodotti da forno e gastronomici pronti, alla carne ai salumi, passando per frutta e verdura di stagione.

A questo primo appuntamento seguiranno quelli delle prossime domeniche: 16, 23 e 30 di dicembre.