Casinalbo al Centro, festa in paese con mercatini e street food

Torna “Casinalbo al centro”, l’iniziativa che domenica 16 giugno permetterà di vivere, per una giornata intera, il centro storico della frazione grazie anche alla chiusura della via Giardini. A partire dalle ore 10 e fino alle ore 22, in programma street food, mercato straordinario e negozi aperti, oltre a tante animazioni grazie a buskers, marching band, dimostrazioni di yoga e zumba. Dalle 13 dj set e dalle 19 musica dal vivo a 360° con Tanta Roba Party Band.

L’evento è organizzato in collaborazione con parrocchia di Casinalbo, commercianti, imprenditori e associazioni (Podistica Sportinsieme, Le Palafitte 2.0, PGS Fides, Audax e Mercato Straordinario).