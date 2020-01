Il mercato della Versilia – Forte dei Marmi fa tappa a Mirandola

Domenica con opportunità di shopping – primo evento in piazza del 2020 - quella in programma il 5 gennaio in piazza Costituente a Mirandola. Protagonista un mercato particolare, quello consorzio Versilia – Forte dei Marmi che, per l’intera giornata (dalle ore 8.00 fino al tardo pomeriggio) allestirà i suoi banchi. L’evento patrocinato dal Comune di Mirandola, segue quello organizzato il settembre scorso e va nella direzione di incrementare la vivibilità e fruibilità del cuore storico di Mirandola.