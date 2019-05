Weekend all'insegna del gusto, in centro storico riapre il Mercato Europeo

Nel Centro Storico di Modena, un centinaio di operatori di Austria, Belgio, Francia, Germania,Polonia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Ungheria, Slovenia e tante regioni Italiane. Culture, imprese e cittadini d' Europa si identificano e si incontrano nei prodotti tipici dei diversi paesi comunitari e delle regioni italiane.

Si potranno gustare specialità alimentari così come vini, birre, salumi, miele, formaggi, cioccolate, dolci e piatti della gastronomia di ciascun paese, oltre a toccare con mano i manufatti più caratteristici come ceramiche, bigiotteria, tele stampate e oggettistica in genere.