"Mercatopolini", il mercato dei bambini al Sanfa Village

Un Mercatino del risuo fatto dai Bambini, per imparare mettendosi in gioco. E' quello in programma al Sanfa Village di via Wiligelmo domenica 24 marzo. I Bambini in età scolare (6-12 ANNI), di Modena e Provincia, possono organizzarsi insieme agli adulti per scambiare o vendere tutti quegli oggetti ancora in buono stato, che potrebbero essere utili a qualcun'altro.



Un modo pratico per comprendere concetti importanti come: Economia Circolare (Riuso-Riutilizzo delle Risorse già esistenti), Condivisione e Baratto, Risparmio come forma di Credito rinvestibile, Contrattazione (comunicazione e vendita), Strategia, calcolo, Collaborazione, Pazienza e Organizzazione



L'evento si svolge sotto forma di Gioco di Ruolo: puoi decidere se essere un GATTO= CLIENTE oppure un TOPOLINO=ESPOSITORE. Qualunque sarà la tua scelta, nella nostra "Favola" Gatto e Topo sono Amici e tra loro c'è una bella relazione di Domanda ed Offerta!

PER I GATTI: potrai trovare tanti oggetti utili al mondo dei bambini e dell'essere genitori (giochi, libri, passeggini, kit vari per bimbi, oggetti legati alla crescita del bambino, abbigliamento, scarpe, scaldabiberon,...eccc

PER I TOPOLINI: potrai finalmente riempire il tuo salvadanaio e risparmiare per comprarti qualcosa che desideri, o scambiare con gli altri topolini cose che ti piacciono e ti servono!

Per partecipare come TOPOLINO è necessario registrarsi sul nostro portale dedicato: https://www.littlemarket.it/mercatopolini/. Una volta registrati verrete informati su come procedere. Le iscrizioni sono a numero chiuso. E' obbligatoria la partecipazione degli adulti. La priorità va a Famiglie Private di Modena e Provincia.

Per Associazioni o Scuole, scrivere via mail a: littlemarketmodena@gmail.com