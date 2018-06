“Merché di zavai”, a Paganine il mercatino del riuso

Vecchi oggetti a cui dare nuova vita si possono trovare al tradizionale “merché di zavai” che torna domenica 3 giugno, come ogni prima domenica del mese, nell’antico borgo di Paganine Torna.

Dalle 8 del mattino al tramonto, tra Portile e via Gherbella, saranno esposte le bancarelle con gli oggetti dimenticati in soffitta ma che non si vuole buttare, le cose che non si usano più ma possono servire a qualcun altro, e magari anche qualche bel pezzo antico.

L’iniziativa è organizzata dalla Compagnia culturale Le Paganine con il patrocinio del Quartiere 3.