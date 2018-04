In centro storico divertimento per i più piccoli con i "Mercoledì di maggio"

Modenamoremio ripropone anche per quest’anno “I Mercoledì di Maggio”, la rassegna di pomeriggi con attività dedicate al divertimento dei più piccoli. Mercoledì 2, 9, 16 e 23 Maggio, a partire dalle 17.00, quattro piazze saranno animate da coinvolgenti attività che renderanno il Centro Storico il luogo perfetto per far vivere alle famiglie la stagione primaverile.

Anche quest’anno il programma sarà ricchissimo e spazierà tra diverse arti: teatro, narrazione e pittura, burattini e magia.

Vi aspettiamo per il primo appuntamento mercoledì 2 Maggio in Piazza Mazzini con “Scarpette Strette – Ovvero Pierino e il Lupo alla Rovescia”, a cura di Luna e Gnac Teatro.

È la sera della prima. Il sipario sta per alzarsi sulla celebre opera per voce e orchestra Pierino e il lupo, di Sergej Prokofiev. Il teatro è gremito. In scena un'attrice emozionatissima al suo primo ruolo di rilievo e un presentatore un po cialtrone. Poco prima dell'inizio un imprevisto mette in forse la riuscita dello spettacolo: l'orchestra non c'è. Si infrangono così anche i sogni della giovane attrice che in quel debutto vedeva la sua grande occasione di successo. Il presentatore è deciso a salvare lo spettacolo ma per farlo ha bisogno della collaborazione della ragazza; adotterà tutte le sue improbabili doti per conquistare la sua fiducia. Insieme si improvviseranno acrobati, mimi e ballerini, usando travestimenti di fortuna con lobiettivo di condurre lo spettacolo al termine. Le tensioni personali dei protagonisti e le vicende dei personaggi della fiaba procedono parallele, perennemente in bilico tra ripicche e complicità, per rivelarsi al pubblico nel loro aspetto più autentico: comico e intenso. E così lo spettatore si trova ad assistere ad un doppio spettacolo condotto all'insegna dellironia e dello spirito di adattamento, nella migliore tradizione della clownerie, in un delizioso gioco di teatro nel teatro.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo le attività saranno recuperate in data da destinarsi.