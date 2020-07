Levizzano Rangone, appuntamento con uno spettacolo di burattini alla Corte del Castello

Appuntamento mercoledì 22 luglio alla Corte del Castello di Levizzano Rangone con risate e teatro per tutta la famiglia. Alle ore 19.00 e con replica alle ore 21.15 andrà in scena lo spettacolo di Burattini: "L'acqua miracolosa", commedia di e con Moreno Pigoni e a cura dell'Associazione Culturale I Burattini della Commedia.



"Sandrone e Fagiolino vengono scambiati per eminenti guaritori dal capitano Cuerno de Cornazzon inviato da Zulim, re di Persia, a cercare chi possa guarire il principe Zemiro vittima di un incantesimo della strega Morgana.

Due finti medici nella corte di Persia! I nostri eroi ne combinano ovviamente di tutti i colori e la guarigione può avvenire solo attraverso un’acqua miracolosa contenuta in un misterioso pentolino appartenuto a Morgana.

C’è anche lo zampino del diavolo e… il mistero si infittisce."



In occasione dello spettacolo apertura straordinaria del Museo Rosso Graspa.



Lo spettacolo è gratuito, la prenotazione obbligatoria. I burattini della commedia: 3474910 867. Per Informazioni Ufficio Cultura 059758818

