Mese della Scienza, al via il programma nelle Biblioteche

Al via un fitto programma di eventi organizzati da Unimore nell’ambito del “Mese della Scienza” 2018, manifestazione che prenderà il via sabato 3 novembre per concludersi il prossimo 1 dicembre e che vede il coinvolgimento dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, del Comune di Modena e delle Biblioteche di Modena.

Sarà un viaggio inaugurato simbolicamente da Emilia 4, l’auto solare progettata in territorio emiliano da studenti dell’Istituto Ferrari di Maranello e vincitrice dell’American Solar Challenge 2018, esposta sabato 3 novembre alla Biblioteca Delfini dalle ore 11.00 alle 17.00.

Gli appuntamenti targati Unimore prendono il via sempre sabato 3 novembre alle ore 11.00, con l’iniziativa “Piccoli spazi verdi” – piante piccolissime per grandi soddisfazioni: coltiva il tuo micro-giardino!”, a cura dell’Orto Botanico di Modena, che si terrà alla Biblioteca Crocetta (Largo Mario Alberto Pucci 33) Modena.

Come tradizione il “Mese della Scienza” sarà contraddistinto da contenuti scientifici rigorosi, proposti a ragazzi e adulti in modo interattivo e coinvolgente attraverso laboratori, dialoghi con esperti, film d’autore e tanto altro.