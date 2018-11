Modena, città universitaria e rigenerazione urbana a "MetaMOrfosi"

Il percorso dalla città universitaria alla riqualificazione urbana è il tema di “MetaMOrfosi” l’incontro tra gli universitari e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in programma martedì 27 novembre, alle 17, al centro Happen, all’R-Nord, in via Canaletto sud 43. Insieme al sindaco, all’incontro intervengono anche Luca Biancucci, architetto e presidente di CambiaMo, e Paolo Tartarini, docente del dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari.

Il tema di partenza dell’incontro è che la città universitaria si intreccia in modo significativo con la rigenerazione urbana ed è uno stimolo importante per il rinnovo urbanistico, culturale e sociale di zone della città che hanno un potenziale grande ma sotto utilizzato.