‘Metti in buca…le Malattie Rare’, evento benefico al Modena Golf & Country Club

L’11 ottobre presso il Modena Golf & Country Club ci sarà l’evento ‘Metti in buca…le Malattie Rare’ - promosso dal Rotary Club di Modena Ghirlandina - per sensibilizzare tutti i partecipanti sulle malattie rare e sull’impatto che hanno sulla qualità di vita di pazienti e familiari.

La giornata prevede anche la presenza con spazi dedicati delle Associazioni di Pazienti AGEOP e ASEOP, proprio per permettere una maggiore condivisione, comunicazione e interazione tra tutti i presenti.

L’evento è strutturato in due distinti momenti: dalle 10 alle 18.30 circa ci sarà un torneo di golf a cui seguirà una premiazione con il calciatore Luca Toni. La serata poi proseguirà con un aperitivo di beneficenza, con gara di tango, dove parte del ricavato sarà devoluto alle Associazioni di pazienti presenti.

La scelta di realizzare questa giornata - che vedrà il contributo incondizionato della Sanofi Genzyme, azienda farmaceutica da sempre impegnata nella ricerca sulle Malattie Rare e la collaborazione con Parmareggio, per la fornitura di snack per i golfisti e di Tetrapak per la fornitura di confezioni di acqua - nasce proprio dalla volontà di estendere un ‘principio di solidarietà’ a tutta la cittadinanza.