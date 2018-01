Sassuolo, si ricorda Lewis Carrol con "Alice nel Paese delle meraviglie"

Si svolgerà sabato prossimo, 13 gennaio in sala Biasin, il ciclo d’incontri “Metti un pomeriggio con…anniversari”: l’appuntamento per famiglie organizzato dalla professoressa Viviana Romanori assieme all’Associazione Librarsi per ricordare Lewis Carrol a 120 anni dalla scomparsa, avvenuta il 14 gennaio 1898.

Si intitolerà “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”: un viaggio onirico tra parole, immagini, suggestioni magiche che si svolgerà, a partire dalle ore 16 di sabato 13 gennaio in sala Biasin, naturalmente ad ingresso libero e gratuito.

Interverranno i lettori volontari dell'Associazione Librarsi Patrizia Asti, Daniela Braglia, Giuliana Boscaro, AngelaCapano, Anna Lucchi, Claudia Nicolini, Tiziana Onfiani,

Riccardo Pagliani, Cristina Ravazzini, Luciana Ravazzini, Viviana Romanori, Egidio Rosi, Laura Roversi, Milvia Sghedoni, Claudia Uhlenwinkel, Emanuela Vacondio assieme agli studenti Enrica Bellini, Matteo Botti, Claudia Caselli.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Cionini al numero 0536/880813