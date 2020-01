Chef esperti e giovani allievi del Nazareno, nuovo appuntamento con "Metti una sera a cena"

Dalla teoria alla pratica con l’obiettivo di stupire gli ospiti e far loro vivere un’esperienza decisamente originale. Riprendono gli appuntamenti enogastronomici di "Metti una sera a cena", promossi congiuntamente dal Centro di Formazione Professionale Nazareno di Carpi e dal Consorzio di Ristoratori Modena a Tavola. Occasioni speciali che avranno tra gli attori protagonisti, oltre a chef esperti, gli allievi del IV anno dei percorsi di IeFP, Istruzione e Formazione Professionale per “Tecnico di Cucina” e per “Tecnico dei servizi di Sala e Bar”.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 30 gennaio, quando, a partire dalle ore 20, in Via Peruzzi 44 a Carpi – sede del Nazareno - sarà proposto un ricercato percorso enogastronomico basato su "gradevoli connubi di ingredienti prelibati" creato da due chef di grande esperienza e sensibilità, Paolo Reggiani (Ristorante Laghi, Campogalliano) e Giovanni Cuocci (La Lanterna di Diogene, Solara di Bomporto). In cucina, ad affiancare gli chef saranno gli allievi del percorso per tecnici di cucina, mentre in sala a supervisionare l’operato degli studenti del corso IeFP per tecnico di sala sarà il noto ristoratore carpigiano Gianfranco Zinani (patron del Ristorante L’Incontro). Giovedì 30 gennaio i giovani del Nazareno, impegnati a studiare, preparare e servire in tavola faranno sul serio e vivranno l’emozione di sottoporsi al giudizio dei clienti, dato che in queste occasioni la scuola si trasforma in un ristorante vero e proprio, aperto al pubblico.

La serata è aperta a tutti, per informazioni e prenotazioni si consiglia di telefonare, tra le 8.30 e le 16.00, al numero 059 686717. Il costo a persona è di 30 euro, comprese le bevande.

“Dai giovani ci viene trasmesso tanto entusiasmo, voglia di fare e imparare; noi, da parte nostra, mettiamo a disposizione la nostra esperienza e, in più, cerchiamo di condividere con loro la nostra passione per un mestiere splendido” ha spiegato il presidente di Modena a Tavola Corghi. “Il Nazareno e i ragazzi che lo frequentano rappresentano una parte del futuro della ristorazione modenese perché saranno loro ad aiutarci a crescere ancora e a favorire il ricambio generazionale in un settore peraltro che ha fame di professionisti preparati”. “La parte pratica per i nostri allievi è sempre molto rilevante. Di fatto i ragazzi ogni giorno sono impegnati nella preparazione e nel servizio del pranzo insieme ai propri compagni e alla direzione. Le cene degustazione s’inseriscono perfettamente in questo percorso innalzando il livello di difficoltà da superare” ha sottolineato il direttore del CFP Nazareno Luca Franchini.