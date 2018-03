Un pomeriggio all'ex cinema Principe per "Mettersi in gioco"

Venerdì 16 marzo presso l'ex-cinema Principe si svolgerà l'iniziativa "Mettiamoci in gioco", realizzata dal Centro Il Ponte con il contributo del Comune di Modena e la collaborazione dell'Associazione Via Piave & Dintorni.

Dalle 16 alle 19 ci si potrà cimentare in giochi da tavolo e giochi di intelligenza per ragazzi, giovani e adulti, coadiuvati dall'Associazione Play Res e da un gruppetto di ragazzi delle superiori appositamente formato grazie al progetto del Bando Siamo.

Sarà l’occasione per scoprire MePo - Carte Ponte, un gioco di carte “tipo memory" frutto di un lavoro di conoscenza del territorio svolto con i ragazzi del Centro negli ultimi anni scolastici e culminato con una passeggiata percorsa insieme nel quartiere. Le carte contengono le fotografie realizzate dai ragazzi stessi per fare memoria insieme a loro dei luoghi che abitano, delle loro ricchezze storiche e culturali, delle loro potenzialità e degli spazi che sono diventati in questi anni e che possono diventare nel futuro. Con il desiderio che queste carte possano essere oltre che un semplice gioco anche un’occasione per far conoscere il nostro territorio.

Alle 16.30, dopo il saluto delle autorità presenti, sarà presentata l'APP gratuita MePo - Carte Ponte, realizzata grazie all'aiuto della MG Production e disponibile su PLAY STORE per Android e nell'APP STORE della Apple per poter giocare anche con gli smartphone.