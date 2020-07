Una socioanalisi sul lavoro di cura: Sara Manzoli presenta a Modena il suo nuovo libro

Mercoledì 15 luglio alle 18.30 all’ex Macello di Modena si terrà presentazione del libro Sara Manzoli “Mi devi credere! Cantiere di socioanalisi svolto con un gruppo di badanti”.

L’autrice dialogherà con Enrico Semprini del sindacato Si Cobas e Daniele Dieci del sindacato CGIL di Modena. Modera Alessia Casoli, presidente dell’associazione Idee in circolo. La serata continua con musica salentina, pizzica e la possibilità di cenare con Risatini, Salento street food.

Gli appuntamenti a Zona Libera proseguono giovedì con the Box “aperitivo reggae” con la Crew “Bizzarri”, venerdì con la serata di Radio Antenna1 “Get Out – live in Vibra Garden” e sabato con “Non siamo mica in discoteca” con i dj del Vibra. Ingresso libero. L’evento si svolgerà nel rispetto della attuale normativa contro la diffusione del Covid-19.



Il libro “Mi devi credere! Cantiere di socioanalisi narrativa svolto con un gruppo di bandanti” di Sara Manzoli nasce dall’esperienza di cantiere di socioanalisi narrativa svolto con un gruppo di badanti occupate nel Comune di Modena e approfondisce cinque dispositivi che emergono dai racconti delle lavoratrici: la famiglia che si propone di fatto come un’istituzione totale e non solo lavorativa; il contratto nazionale di lavoro che non prevede i diritti basilari per queste lavoratrici; la “sindrome Italia”, una forma depressiva che sviluppano le badanti occupate sul territorio nazionale; la difficoltà del viaggio migratorio e della distanza dai propri affetti ed infine lo stigma e il pregiudizio. Si discuterà anche della condizione lavorativa e di precarietà delle badanti al tempo del Covid-19.