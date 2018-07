Orientamento. “Mi Piace Unimore”, due giorni alla scoperta dei corsi di laurea

Torna l’annuale appuntamento di Unimore “Mi piace Unimore” dedicato all’orientamento universitario, che per l’edizione 2018 si fa in due: una mattinata, martedì 10 luglio, dedicata agli studenti universitari per presentare loro i corsi di laurea magistrale di secondo livello (biennali) e il giorno successivo, 11 luglio, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, in particolare ai neodiplomati, per dar loro l’opportunità di conoscere i corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo dell’Anno accademico 2018/2019.

Il programma è articolato in 25 incontri mattutini: 10 nella giornata di martedì 10 luglio (di cui 6 a Modena e 4 a Reggio Emilia) e 15 nella giornata di mercoledì 11 luglio (di cui 10 a Modena, 4 a Reggio Emilia e 1 a Mantova), che saranno condotti da docenti universitari, ricercatori, studenti ed esperti dell’orientamento e si terranno tra le ore 10.00 e le 12.15 nei rispettivi Dipartimenti di Unimore (vedi programma sul sito).

Alle due tradizionali sedi di Modena e Reggio Emilia, da quest’anno si aggiunge anche Mantova, dove l’appuntamento dedicato all’orientamento è previsto per l’11 luglio, in vista dell’avvio del nuovo corso triennale di Unimore in Ingegneria Informatica, che partirà dal prossimo anno accademico presso la Fondazione Univermantova.

Durante gli incontri sarà possibile conoscere le caratteristiche e le peculiarità dell’offerta formativa di Unimore, raccogliere informazioni sulle modalità di accesso e di iscrizione, sulla qualità dei numerosi servizi a disposizione degli studenti e su vantaggi e opportunità in tema di diritto allo studio e di vita universitaria, ma anche sulle agevolazioni economiche, sui servizi per disabili e sugli sbocchi occupazionali.

“Ritengo che iniziative di orientamento strutturate siano strategiche – commenta il Rettore Angelo O. Andrisano - per la buona riuscita del percorso universitario di uno studente. In questi anni abbiamo potenziato le attività di accompagnamento rivolte da una parte alle matricole e dall’altra agli studenti universitari che hanno concluso una triennale. Il risultato di questo lavoro è evidente anche dall’ultima indagine AlmaLaurea, secondo la quale a laurearsi in corso è oggi il 65 per cento degli studenti Unimore, un ottimo risultato rispetto alla media nazionale del 51 per cento e migliore in confronto agli altri atenei dell’Emilia Romagna”.

“Mi piace Unimore rappresenta, oltre a Unimore Orienta, un momento importante nell'ambito del progetto orientamento di Ateneo – prosegue la prof.ssa Roberta Gelmini, delegato all’Orientamento e al Tutorato per l’Ateneo – che ha tra i suoi obiettivi quello di portare i giovani ad una scelta il più possibile ponderata e consapevole del corso di studi universitario. E' un servizio di Unimore dedicato ai futuri studenti neodiplomati, impegnati in questi giorni nella prova di maturità e si pongono l’interrogativo se e quale percorso di studio universitario intraprendere. Novità di quest'anno la presentazione corsi di laurea magistrale di secondo livello (biennali), rivolta agli studenti universitari che al termine del loro percorso triennale si troveranno ad affrontare la scelta se proseguire o meno un percorso formativo universitario allargando così gli orizzonti di Mi Piace Unimore che, da iniziativa di orientamento in ingresso si trasforma anche in momento di orientamento in itinere”.

Per il programma completo o informazioni dettagliate si può consultare il sito https://www.unimore.it/mpu2018.html o contattare il servizio InformaStudenti ( informastudenti@unimore.it ).