Migrazioni: mostre, incontri e spettacoli

Un fine settimana dedicato al tema delle migrazioni. Il Comune di Maranello propone da venerdì 4 a domenica 6 maggio alla Biblioteca Mabic tre giornate di appuntamenti per approfondire una delle questioni centrali degli ultimi anni, un tema che coinvolge istituzioni e società civile a livello globale.

Venerdì 4 maggio alle ore 19 è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica “Sguardi dal confine” con le immagini che la fotografa Anita Bonfiglioli ha realizzato durante la sua visita con la Onlus Vento di Terra ONG ai campi profughi siriani al nord della Giordania: un reportage intenso ed emozionante che racconta il dramma del popolo siriano, delle famiglie e dei bambini fuggiti da una guerra che dura ormai da oltre 7 anni e che ha cancellato un intero paese.

Sabato 5 maggio alle 17 il primo di una serie di incontri pubblici del ciclo “Migr-azioni” organizzati in collaborazione con l’Università di Pavia: si parlerà di “Come accoglie l’Italia? Leggere parole e numeri” con Emanuela Dal Zotto, studiosa del fenomeno migratorio che ha svolto attività di ricerca in Sicilia sugli arrivi di migranti via mare per l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e per l’Università di Warwick.

Domenica 6 maggio alle 16 l’incontro con Claun Il Pimpa, il clown che porta il sorriso ai bambini nelle zone di guerra: Marco Rodari, clown impegnato da anni nelle zone di guerra (Gaza, Bagdad, Alessandria D’Egitto, Aleppo) per portare un sorriso a tutti i bambini incontrerà i bambini e le famiglie. Un progetto che ha lo scopo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo, attraverso spettacoli di magia, servizi di clown-terapia in ospedale, creazione di scuole di magia e laboratori per bambini, sostegno alimentare e medico alle famiglie bisognose, nella convinzione che “un bimbo a cui hai regalato la meraviglia, sarà portatore sano di pace”.