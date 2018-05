Mike Patton e Uri Caine in prima assoluta al Teatro Comunale

Venerdì 25 e sabato 26 maggio al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, il cantante Mike Patton insieme al pianista jazz e al compositore Uri Caine, autori di fama internazionale nell’ambito del crossover, saranno protagonisti di un progetto inedito in prima assoluta commissionato e presentato da AngelicA e da l’Altro Suono festival nel contesto di una collaborazione nata in seno alla Regione Emilia-Romagna e che ha raggiunto i quindici anni di vita. Personalità di spicco nel mondo della musica rock alternativa, capace di spaziare senza confini fra i diversi generi musicali, Mike Patton proporrà, in due programmi diversi, un concerto di canzoni originali e di autori vari per voce e pianoforte dal titolo Forgotten Songs.

Il nuovo progetto dal titolo Forgotten Songs è presentato in prima assoluta insieme ad AngelicA festival di Bologna, con il quale l’Altro Suono celebra quest’anno i 15 anni di collaborazione. Protagonista Mike Patton, personalità di fama internazionale nel mondo della musica rock alternativa, che proporrà un programma di canzoni per voce e pianoforte insieme al pianista americano Uri Caine. Patton torna per una seconda collaborazione a Modena, con l’Altro Suono e AngelicA, dopo il successo di Mondo Cane, del 2007, in cui si era esibito per la prima volta a fianco di un’orchestra classica con un programma di canzoni italiane. Nato in California, è conosciuto soprattutto per essere stato dal 1988 il cantante dei Faith No More, e per gruppi come Mr. Bungle, Fantômas, Tomahawk e Peeping Tom. Uri Caine è un pianista jazz e un compositore di fama mondiale, fra i protagonisti e i maggiori artefici del movimento crossover che a partire dagli anni Novanta ha contribuito a realizzare un nuovo rapporto fra i generi musicali. Ospite del Festival l’Altro suono nel 2001 e nel 2013, ha registrato 33 album come leader e scritto una varietà di musica che va dal piano solo all’orchestra.

Spaziando in un repertorio vasto e variegato, arrangiato dagli stessi musicisti in quello che il cantante ha definito una sorta di “cabaret andato a male”, Patton a Uri Caine attingeranno da autori come Doris Tauber, Yma Sumac, Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, Connie Converse, Steve Wonder, Roberto Murolo, Fred Buscaglione, Adriano Celentano, Georges Ivanovitch Gurdjieff, Thomas de Hartmann, Elton John, Chet Baker, David Shire, Nino Rota, Slayer, Mr.Bungle, Beach Boys, Eric Demarsan, Francois de Roubaix, Erik Satie, George Antheil, Astor Piazzolla, John Barry, Olivier Messiaen, Jean-Claude Vannier, Mike Patton, Dock Boggs, The Stooges, Andrew Lloyd Webber, Charles Ives, John Cage, Meredith Monk, Ernesto Lecuona, Violeta Parra, e Cole Porter.