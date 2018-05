MilleNovecento68. A Castelfranco sguardi su un anno che ha cambiato la storia

Si intitola Millenovecento68! Sguardi su un anno che ha cambiato il mondo, la rassegna promossa dalla Pro Loco di Castelfranco Emilia con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che intende rivivere un anno lungo un decennio laddove tutto è cambiato. A ben vedere sono proprio gli anni 60 che tracciano il solco di separazione con la precedente idea di società; gli anni 60 con i loro martiri, con i loro eroi, con i sogni, le utopie e le sconfitte, con la musica e i costumi.

La rassegna è a cura di Fabrizio Orlandi e Claudio Ponzana; ricerca video ed immagini di Gregorio Fiorentini, chitarre e voce Mel Previte, ricerca sulle canzoni di protesta Loris Magro.

Il primo appuntamento è in programma martedì 22 maggio, alle 21 con HOW LONG? NOT LONG, il sogno senza confini di Martin Luther King. 4 aprile 1968 risuona nel cielo di Memphis e muore Martin Luther King. A 50 anni dalla sua scomparsa, si erge ancora l’eco di quel sogno che lui non potrà vedere realizzato e che altri per molti anni porteranno nella mente come guida per la convivenza, la tolleranza, la pace sociale.

Martedì 29 maggio alle 21 SE’ NE’ CAN DEBU’, la battaglia continua. Il ’68 è diventato grande, cosa è successo in quell’anno straordinario e soprattutto in quel mese di maggio irripetibile? Il ’68 francese è stato un esempio mirabile di politica associata alla creatività e alla comunicazione

Infine, martedì 5 giugno sempre alle 21 DA COSA NASCE COSA? Apoteosi e catarsi della cultura hippy: il Festival di Woodstock 1969. E’ trascorso poco più di un anno dagli eventi che sconvolsero l’Europa ed ecco che negli Stati Uniti si celebra il più grande concerto rock della storia.

La rassegna si svolge presso la sede della Pro Loco in piazza Garibaldi 14 (ingresso gratuito). Per informazioni: prolococastelfrancoemilia@gmail.com , tel. 320 8112280.