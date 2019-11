"Tango solidale por la vida", milonga a Formigine con “Union Civica”

Dopo la bella esperienza dell’anno scorso, FAI TANGO rinnova il suo supporto a FIAGOP - Federazione Nazionale Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica - con un’iniziativa nazionale programmata per il mese novembre 2019 che ha l’obiettivo di coinvolgere scuole e circoli che parteciperanno con le loro MILONGHE e devolveranno una parte dei proventi a favore dei progetti della Federazione. Per conoscere tutte le iniziative in programma. Per dimostrare sostegno alla causa in modo ‘visibile’, e riconoscere ‘apertamente’ la forza, il coraggio, e la resilienza ragazzi che combattono tumori e leucemie, i tangueri indosseranno un grazioso tatuaggio temporaneo color oro a forma di nastrino, simbolo dell’oncoematologia pediatrica.

Quando viene diagnosticato il cancro ad un bambino, potremmo dire che tutta la famiglia si ammala con lui. Bambini, ragazzi e famiglie non sono però soli, accanto a loro la rete FIAGOP di Associazioni di Genitori FIAGOP pronte a prenderli per mano e ad accompagnarli nel lungo percorso di malattia, sia presso gli ospedali che fuori dai centri di cura con innumerevoli ed insostituibili attività: dall’ospitalità gratuita nelle loro case di accoglienza, realizzate in prossimità degli ospedali, al supporto psicologico, dalle attività ludiche a quelle didattiche, al supporto alla ricerca scientifica.

Anche Union Civica, che riunisce le tre Associazioni Modenesi di Tango Circolo Gardel, La Mala Yunta e t’aMOtango, parteciperà all’iniziativa TANGO SOLIDALE POR LA VIDA con una domenica di milonga solidale che si terrà a Formigine presso la Sala Concerti della nuovissima Polisportiva in Via Caduti di Superga 2 il 24 novembre a partire dalle ore 16 fino alle ore 00.30 con l’intrattenimento musicale dei tango Dj Elisa Cosci e Max Stasi. Nel corso della serata è previsto un ricchissimo buffet ed il funzionamento a pieno ritmo del Bar. Il ricavato (15 Euro è il costo del biglietto di ingresso) sarà totalmente devoluto a FIAGOP. Union Civica confida nell’adesione di tangueri e non, per dare vita ad un evento che farà onore allo spirito di grande umanità che contraddistingue da sempre i concittadini.

Per ulteriori informazioni: Milly 320 2226844, Monica 347 1431036, Silvia 348 8700215.