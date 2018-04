"Te la do io la mimosa", lo spettacolo per AISLA Modena

Domenica 27 Aprile va in scena “Te la do io la mimosa” di e con Silvia Razzoli. Appuntamento alle 21,00 nella sala-teatro della Polisportiva di Modena Est.

Torna lo spettacolo a favore di Aisla Modena, torna la commedia alla Polisportiva di Modena Est. L’appuntamento è per domani sera (venerdì 26 aprile) nella sala-teatro di viale Indipendenza 25, a Modena.

“Te la do io la mimosa” il titolo dello spettacolo scritto e interpretato da Silvia Razzoli, con l’accompagnamento alla fisarmonica di Luca Razzoli. L’intero incasso, grazie alla collaborazione con il Circolo culturale della Polisportiva di Modena Est, sarà devoluto ad Aisla Modena.

Aisla è l’Associazione Italiana per la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica. A Modena, in particolare, si occupa di sostenere la ricerca, di assistere direttamente e a distanza malati e famiglie. Ovviamente è impegnata nella raccolta fondi per sostenere tutto questo.