“Mio fratello rincorre i dinosauri” in scena al teatro parrocchiale di Castelnuovo

Venerdì 19 gennaio, avrà luogo il primo appuntamento della rassegna La bellezza della Fragilità, organizzata dall’associazione di Castelnuovo Rangone MAGMA. Sul palco del teatro parrocchiale Ariston, sito in via Roma 6/B, andrà in scena lo spettacolo intitolato “Mio fratello rincorre i dinosauri”, il quale narra la storia di un bambino che si ritrova, inaspettatamente, ad avere un fratellino affetto dalla sindrome di Down.

L’opera, interpretata da Christian Di Domenico per la regia di Andrea Brunello, è tratta dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol (Einaudi, 2016). L’adattamento è firmato, oltreché dallo stesso Di Domenico, da Carlo Turati.

«Un giorno Katia, la mamma di Giacomo e Giovanni – racconta Christian Di Domenico – parlandomi del libro che racconta le vicende della sua famiglia, mi ha detto: “Io il libro lo vedo come un inno alla vita, alla fragilità che diventa forza, allo stupore, al lasciarsi cambiare e alle differenze che ci fanno essere tutti uguali, tutti parte di un’unica realtà”. Credo che siano le parole più semplici e più giuste per esprimere anche il senso del mio fare teatro oggi, ed è per questo che ho deciso di cimentarmi in questa trasposizione.»

Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui giochi da maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire "supereroe". Poi lui nasce, e a poco a poco capisci che sì, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la parola Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, in vergogna. Dovrai attraversare l'adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale non era così sbagliata. Lasciarti travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui lo è davvero. E che in ogni caso è il tuo migliore amico.

Si ricorda che l’ingresso all’iniziativa è del tutto gratuito.