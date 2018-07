Mirandola si accende per "Vie in festa" con musica, negozi aperti e incontri

Mercoledì 11 luglio si svolgerà a Mirandola, a partire dalle 21.15, in centro storico “Vie in festa… al chiaro di luna” con musica, incontri, esposizioni, proiezioni e negozi aperti. Coinvolte nell’iniziativa le vie Battisti, Cavallotti, Castelfidardo, Curtatone e Verdi e le piazze Costituenti e Mazzini. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Organizza l’associazione “46 Vie” con il patrocinio del Comune di Mirandola. Per maggiori informazioni: www.46vie.it