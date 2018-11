A Mirandola lo spettacolo Vite senza permesso – Trame Migranti

In programma giovedì prossimo 22 novembre alle ore 21.00 all'Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola per la Stagione 2018/2019 curata da ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, Circuito Regionale Multidisciplinare, una sequenza di quadri e suggestioni sceniche che raccontano storie reali del nostro tempo, le motivazioni che spingono popoli e persone migrare

Con Vite senza permesso – Trame migranti della Compagnia Il Dirigibile scritto e diretto da Michele Zizzari e interpretato dagli ospiti e dagli operatori del Centro Diurno Psichiatrico di via Romagnoli del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl della Romagna Sede di Forlì prosegue giovedì prossimo 22 novembre alle ore 21.00 la Stagione 2018/2019 dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, curata da Ater Associazione Teatrale Emilia Romagna. Biglietto unico al costo di 5,00 euro. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del protocollo di intesa “Teatro e Salute Mentale” sottoscritto dagli Assessorati regionali Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità e Politiche per la Salute.

Lo spettacolo

Una sequenza di quadri e suggestioni sceniche, canzoni e coreografie che raccontano storie reali del nostro tempo, aspirazioni, speranze, illusioni, delusioni e le molteplici motivazioni che hanno spinto e spingono popoli e persone a emigrare. Un intreccio di esperienze umane che ha come protagonisti le odissee più o meno fortunate dei Nessuno di adesso, di quelli che continuano ad attraversare mari, confini e terre per trovare nuovi orizzonti alla loro esistenza, per sete di conoscenza, per scampare alla guerra e alla persecuzione o semplicemente per necessità, come per il passato è toccato a tanti italiani. L’opera è dedicata a Mandiaye Ndiaye (regista senegalese e attore del Teatro delle Albe di Ravenna scomparso prematuramente nel 2014) e a Emmanuel Chidi Namdi, migrante nigeriano barbaramente ucciso nel 2016 a Fermo. Un particolare ringraziamento da parte della compagnia va alla giornalista Manuela Foschi per il libro–inchiesta “Vite senza permesso” edito dalla EMI, dal quale è stato preso in prestito il titolo e la storia di Mandiaye Ndiaye. Lo spettacolo è interpretato da Claudio Turchi, Daniele Frignani, Eros Albonetti, Federico Ballerini, Fiorella Fabbri, Franco Tomasini, Laura Di Dio, Laura Trolli, Linda Albani, Loredana Milandri, Luca Zozzi, Mirella Crisci, Samuele Gerlini e Stefania Fabbri. Gli elementi di scena sono a cura della Compagnia, le luci di Alberto Bartolini, i costumi di Cinzia Tonelli e Laura Trolli