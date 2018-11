“La mise en place e il Natale”, un corso al Cicaboom di Fiorano

Cicaboom, il parco giochi al coperto di Fiorano Modenese, in collaborazione con Cecilia Schianchi, presenta: “La mise en place e il Natale”, giovedì 29 novembre ore 21.00.

Impariamo come apparecchiare la tavola in modo corretto e come ricevere e servire i nostri ospiti. Qualche regoletta per essere dei perfetti padroni di casa. Scopriremo alcuni piccoli ma, importanti, accorgimenti indispensabili per far sentire a proprio agio i nostri invitati: le luci, la temperatura, i suoni, gli odori.

L’allestimento Natalizio: studieremo come predisporre una mise en place originale e d’effetto utilizzando ciò che si ha per addobbare e abbellire la tavola. Con un pizzico di fantasia, si può inventare e, con buon gusto, osare e capovolgere. Durante il corso verranno effettuate dimostrazioni pratiche e rilasciate dispense informative. Sarà benvenuto lo scambio di idee e curiosità da parte dei partecipanti.

A cura di Stefania Manni wedding planner di Serendipity555.

Costo euro 22,00

minimo 10 iscritti (iscrizioni entro domenica 25 novembre )

Info e prenotazioni: cicaboom2013@live.it 333 5861630