L’idillio di Rue Plumet e l’epopea di Rue Saint-Denis: a Camposanto, la settima puntata de ‘I Miserabili’

“L'insurrezione imminente preparava il suo uragano con calma, in faccia al governo; e nessuna singolarità mancava a quella crisi ancor sotterranea, ma già percettibile. I borghesi parlavano tranquillamente agli operai di quanto si stava preparando; si diceva: «Come va la sommossa?» col tono in cui si sarebbe detto: «Come sta vostra moglie?» Del resto, la febbre rivoluzionaria faceva progressi: non v'era punto di Parigi o della Francia che ne fosse esente. L'arteria batteva dovunque”: con queste parole Victor Hugo racconta, ne ‘I miserabili’, il pubblico fermento che contagiò Parigi durante la primavera del 1832, quando una nuova rivoluzione sembra essere alle porte. Ed è in questo clima di agitazione che Marius e Cosette si amano, di nascosto da Jean Valjean, ma proprio la rivolta montante rischia di separarli: a proporre il capolavoro di Victor Hugo nell'adattamento drammaturgico di Michele Mariniello, l'attrice Irma Ridolfini e la violoncellista Francesca Neri, ospiti, mercoledì 28 novembre alle ore 21, della ‘Fermata23’ di Camposanto, in una serata realizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale.

Settimo appuntamento della lettura a puntate realizzata nei Comuni della Bassa modenese, l’iniziativa è promossa da TiPì – Stagione di Teatro Partecipato e realizzata grazie al contributo di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che supportano l’associazione Nahìa, che promuove il progetto con il sostegno dei Comuni dell'Area Nord e in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Territoriale.

L’appuntamento successivo con I miserabili sarà poi quello di mercoledì 5 dicembre a San Possidonio.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a progetto.tp@gmail.com, contattare le biblioteche comunali o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.