A Vignola la Finalissima Nazionale di Miss Curvyssima 2019

Venerdì 13 Dicembre alle ore 21 presso il Teatro Fabbri di Vignola si terrà la finalissima Nazionale di Miss Curvyssima 2019. L’evento, ideato da Samantha Togni, giunto alla terza edizione è organizzato da LST Events con il Patrocinio istituzionale del Comune di Vignola e della Proloco locale.

Un concorso che diventa show, con la finalità di valorizzare la bellezza in tutti i suoi aspetti e “forme”. La bellezza non è unica, ma versatile e infinita. La vera bellezza sta nello stare bene con noi stessi e nell’accettare il nostro corpo, amandolo così com’è, nel rispetto della salute. I grandi dell’arte (e non solo) l’hanno rappresentata in tutte le sue varianti: dalle formose nobildonne a quelle allegoriche di Botero fino alle maggiorate degli anni cinquanta o alle sottili degli anni novanta; al centro della scena c’è sempre la donna con le sue molteplici sfaccettature. Un elogio alla donna… a tuttotondo.

Il sapersi mettere in gioco, divertendosi, è lo spirito che guiderà l’evento. Non esiste l’abito più bello ma l’abito che fa per ognuno di noi: vestire con gusto il proprio corpo sapendolo valorizzare con personalità è segno di amore per sé. Le ragazze in passerella, su indicazione dell’organizzazione, cureranno il proprio look indossando un abito a loro scelta sentendosi a proprio agio con la propria bellezza e la propria personalità per convincere la Giuria di essere la Miss Curvyssima 2019.

La finale di Miss Curvyssima 2019 è condotta da Samantha Togni e Francesco Allegra. La direzione artistica è affidata a Devis Agosto. Le coreografie sono di Rocco Cagné.

Durante la serata le concorrenti sfileranno con gli abiti di Sophia Curvy, brand internazionale Made in Italy con sede a Bologna, specializzato nella realizzazione di capi dalla taglia 44 alla 68. Gli allestimenti del teatro sono a cura della Corte dei fiori di Casalecchio (BO). Le acconciature saranno curate dal Gruppo Zeobaldi di Reggio Emilia. La corona della Miss Curvyssima 2019 è una creazione artigianale Made in Italy di Xento.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.