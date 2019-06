Miss Italia, la bellezza fa tappa a Vignola

Venerdì 28 giugno la bellezza fa tappa a Vignola. In piazza dei Contrari infatti, a partire dalle ore 21.00, è prevista una tappa regionale del concorso nazionale di Miss Italia 2019, durante la quale ragazze dai 18 ai 30 anni sfileranno su un palco predisposto per l’occasione, inseguendo il sogno di diventare la nuova Miss Italia 2019.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre una ventina di “miss”, che si potranno iscrivere al concorso fino alla mattina stessa dell’evento sul sito di Miss Italia.

Prima della sfida vera e propria, diverse partecipanti, a partire dalle 18, saranno al Bar del Corso di Corso Italia e al Caffé Torino di viale Mazzini per un cocktail di benvenuto. A seguire inizieranno le sfilate e la relativa selezione, con la conduzione di Laura Padovan e Fabrizio Cremonini.

Durante la stessa serata, sono previsti anche brevi intermezzi musicali da parte degli Ekos Vocal Ensemble. Quella vignolese è la decima di una trentina di tappe delle selezioni regionali per Miss Italia 2019.

La realizzazione dell'evento, prodotto da Gym Events S.r.l. e organizzato dalla Pro Loco di Vignola con il supporto del Comune, è stata possibile anche grazie al concreto contributo di diverse attività commerciali del territorio, molte delle quali saranno presenti anche durante la serata stessa dell’evento, con la fornitura alle ragazze in gara di abiti e accessori per le diverse sfilate in programma.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web.