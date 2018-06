Miss Mondo sfila in centro storico, in Piazza Roma la selezione regionale

Modena è pronta ad ospitare per il secondo anno consecutivo, grazie al supporto organizzativo di Modenamoremio, Società di promozione del Centro Storico, il concorso di bellezza più antico e amato del mondo e amato “Miss Mondo Italia”, che si terrà Giovedì 28 Giugno nella splendida cornice di Piazza Roma.

Dalle ore 21.00, la sfilata di moda sarà curata da prestigiose attività del Centro Storico associate a Modenamoremio, che metteranno in campo la propria passione e professionalità per rendere unico ed indimenticabile l’evento. Due Più Per, Paradisi by Patrizia Argilli - Creative Lab, Il Filo, Bassi Gioielli, Petit 1973, Salone Avino e E20 Atelier sono i negozi del Centro Storico che trasformeranno in vere e proprie principesse le venti Miss.

Ad aprire le danze sarà un corteo con auto d’epoca, gentilmente messe a disposizione dal Club Motori di Modena, dove le Miss saliranno e sfileranno per le vie e piazze del Centro Storico. Il ritrovo sarà alle ore 19.00 in Piazza Roma per poi proseguire in Corso Accademia, Corso Canalgrande, Via Emilia, Viale Martiri della Libertà, Viale delle Rimembranze, Via Saragozza, Via Mascarella per poi tornare attraverso Corso Canalgrande nel cuore dell’evento in Piazza Roma.

E non finisce qui, durante la serata sarà trasmesso anche il suggestivo shooting fotografico nelle sale storiche del Palazzo Comunale dove alcune delle finaliste dello scorso tour hanno posato con gli abiti e i gioielli delle attività associate, immortalate dal fotografo Rafael Cavalli.

L’evento è organizzato dalla direttrice artistica Eleonora Stavar, con il patrocinio del Comune di Modena e la preziosa collaborazione di Modenamoremio. Le coreografie e la regia della serata sono curate da Rocco Cagne', che trasformerà ogni momento in un vero e proprio show. A rendere la serata ancor più magica sarà la performance di danza aerea a cura di Equilibra, durante la quale le allieve si esibiranno in un suggestivo spettacolo, e il Lions Club Modena Avia Pervia.