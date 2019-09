Notte bianca e arti circensi, a Carpi arriva il campione Mister David

La Notte di Fine Estate di Carpi si preannuncia molto ricca di eventi che dalle 18 all’una di notte invaderanno il centro storico e in particolare Piazza Martiri, Piazza Garibaldi e Corso Alberto Pio, tra concerti, arte di strada, cene sotto le stelle, il Villaggio dei Bambini e i negozi aperti per fare shopping all’imbrunire anche godendosi la serata. Tra le diverse performance spicca la presenza di Mister David, virtuoso asso della magia, dell’escapologia e delle arti circensi sovente presente sugli schermi televisivi italiani e non solo: è stato chiamato recentemente a partecipare a Bulgaria’s Got Talent, Romania’s Got Talent oltre che all’edizione italiana di Tu si Que Vales con Gerry Scotti e Maria De Filippi. Inoltre ha partecipato con successo ad Italia’s Got Talent, Detto Fatto (RAI 2), "Si può fare" (Rai 1), “I Soliti Ignoti” (Rai Uno) e diversi altri show del piccolo schermo.

La stampa lo definisce l’Harry Houdini del circo: in scena porta equilibrismo estremo, ma anche illusionismo e giocoleria. Detentore di 2 Guinness World Record, star internazionale, vincitore del prestigioso Campionato del Mondo di Street Magic (ossia l’illusionismo che non ha bisogno di palchi o scenografie, ma può essere proposto anche in strada o nelle piazze) “Masters of Magic” a Saint Vincent nel 2014. Nel 2016, inoltre, ha conseguito un Guinness World Record per la manipolazione di cappelli. Davide Demasi in arte Mister David da vent’anni solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con evasioni da catene e camicia di forza in equilibrio su monocicli di grandi altezze, performance di illusionismo e numeri circensi ed ha effettuato una grande evasione davanti a 10.000 persone in Piazza Castello a Torino appeso per i piedi ad una gru ad oltre 30 metri di altezza.

Sabato 7 settembre proporrà al pubblico di Carpi un florilegio delle sue più spettacolari esibizioni, tra escapologia e manipolazione, tra illusionismo e arti circensi, tra intrattenimento, brivido e divertimento anche per i più giovani.

Ingresso libero.