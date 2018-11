Moby Dick: il "dietro le quinte" dello spettacolo del Teatro dei Venti che ha girato il mondo

“Moby Dick: Naufragi e prodigi. Rotte di un viaggio-spettacolo” è il titolo della serata di approfondimento curata dal Teatro dei Venti sabato 17 novembre alle ore 21.00 presso La Torre(Via Morandi, 71).

Nell'evento sarà ripercorso il processo creativo che sta alla base dello spettacolo, con la partecipazione del regista Stefano Tè, del drammaturgo Giulio Sonno e di altri membri dello staff, e sarà presentato un breve esito del seminario per artisti che si sta svolgendo in questi giorni. Il racconto sarà intervallato da alcuni estratti video del documentario realizzato dal regista Raffaele Manco.

“Lo spettacolo Moby Dick – dice il regista Stefano Tè - è stato per il Teatro dei Venti, per gli artisti coinvolti, per tutto il cast, un'impresa. L'intenzione era quella di adoperare l'opera di Melville per fare uno spettacolo in strada, ma i dettagli hanno modellato il cammino, il tutto si è trasformato, nel tempo, in una operazione che ci portava a descrivere anche altro. La condizione del teatrante, del teatro, dell'uomo. Accanto allo spettacolo scorrono tutte le altre letture possibili, sotto traccia si muovono riflessioni e suggestioni che rendono questo progetto fondamentale per la nostra crescita artistica e umana. Uno spettacolo questo che si nutre della vocazione del Teatro dei Venti. La relazione con i territori diventa parte dello spettacolo, perché per noi fare teatro è una operazione totale e lo spettacolo è solo un pretesto. Questa serata è essenzialmente una occasione per parlare di quello che non si vede e per provare a tracciare nuove rotte”.

La serata vuole essere un'occasione di riflessione e confronto sul “dietro le quinte” dello spettacolo-evento “Moby Dick”, che è stato presentato in anteprima il 6 giugno in Piazza Roma a Modena, per poi andare in scena a Carpi al Festival Concentrico, a Dolo in provincia di Venezia e a Klaipeda in Lituania. Una produzione Teatro dei Venti in co-produzione con Juros Svente di Klaipeda (Lituania), con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con il contributo del Comune di Dolo (VE) in collaborazione con Associazione Echidna.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria cell. 389 7993351 –info@teatrodeiventi.it.

Il progetto è promosso dall’Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Modena, all'interno del Progetto 71Musichub, a valere sull'avviso pubblico “Giovani RiGenerAzioni Creative”, finanziato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.