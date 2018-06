I bolidi della Modena Cento Ore Classic fanno tappa in Piazza Grande

La Modena Cento Ore, organizzata come sempre in collaborazione da Scuderia Tricolore e Canossa Events, è l’unica gara in Italia, e una delle poche nel mondo, in cui i piloti devono sfidarsi sia in pista che in prove speciali su strada: un mix vincente tra rally e velocità in circuito, reso ancor più avvincente dalle partenze in griglia.

Una gara internazionale per auto storiche, una combinazione vincente di auto meravigliose e di gentlemen drivers che arrivano da tutto il mondo per questa opportunità unica di vivere l’Italia in un modo speciale combinando l’adrenalina della competizione in pista e su strada chiusa al traffico, con il piacere della buona cucina italiana e della scoperta dei territori attraversati.

Quest’anno la Modena Cento Ore si disputa da martedì 5 a sabato 9 giugno con un nuovo percorso. Il team di Canossa Events ha disegnato un programma ancora una volta unico, che vedrà gli equipaggi sfidarsi per quattro giorni sulle più belle strade di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, da Monza a Salsomaggiore Terme, da Forte dei Marmi a Firenze, con l’arrivo finale come di consueto in Piazza Grande a Modena, che ospiterà la cerimonia del podio e la serata conclusiva. Tre gare in pista nei leggendari circuiti di Monza, di Varano e del Mugello, una prova spettacolo nell’autodromo di Modena e 12 gare in salita su strade chiuse al traffico. Al seguito della gara di velocità è inoltre prevista una sezione ‘regolarità’ che offre lo stesso programma con un approccio meno agonistico, con giri cronometrati in pista e prove di media sempre su strada chiusa al traffico, per chi preferisce godersi il piacere del viaggio.

Questo il programma di sabato 9 giugno sul territorio modenese: