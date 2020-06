Modena Bai Nait presenta Eccellentissima Strega, un tuffo nella Modena medievale

LaRoseNoire Associazione Culturale, in collaborazione con Teatro Nero, ha avviato la rassegna Modena Bai Nait 2020. Ogni mercoledì sera a partire dal 3 Giugno fino all'8 Luglio, 26 Agosto e con serata finale mercoledì 2 Settembre.

Mercoledì 24 Giugno - ore 21

Eccellentissima Strega

Eretici, pauperisti, streghe e dissidenti, condanne e processi per Inquisizione tra il XIII e il XVIII secolo a Modena con Elisabeth Mantovani e Teatro Nero.



RITROVO ALLE 20.50 DAVANTI AL DUOMO DI MODENA

PRENOTAZIONE NECESSARIA.



INGRESSO 5 EURO A PERSONA

PER PRENOTARE:

INFO@LAROSENOIRE.IT

PER CHIEDERE INFORMAZIONI: TEL.3391196575

CHIAMARE DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 12.30 ALLE 14