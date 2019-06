Modena Blues Festival, terzo appuntamento sulle note di Bob Dylan

Terzo appuntamento venerdì 14 giugno con la sesta edizione del Modena Blues Festival, la rassegna blues al Parco Enzo Ferrari di Modena con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e il contributo di Conad Giardino, il coordinamento di Emilio Teglio e la direzione artistica di Francesco Coppola.

Dalle ore 20 sarà esposta la mostra fotografica a cura di AC Factory e Paolo Gualdi con le immagini migliori delle edizioni precedenti della rassegna. Alle 21,30 prosegue il 3° Photo Contest Modena Blues Festival a premi per fotografi dilettanti e professionisti con reflex o smartphone.

Il terzo appuntamento musicale della rassegna è tutto modenese: arrivano i Giallo Blues. Il repertorio dei Giallo si rifa al Blues/rock e spazia dai diversi riarrangiamenti di classici e standard del blues fino ai più recenti artisti del panorama mondiale ( John Mayer/ Gary Clark Jr/ Derek Trucks ecc )

Per la rassegna parallela “Thanks to the blues” serata particolare per Dylaniani e Dylaniati. K. Butler & The Judas – Bob Dylan's 115th Devotional Band. Una reinterpretazione possibile delle canzoni scelte di volta in volta nell’oceano vastissimo dei brani di Dylan. Tutto per piacere a chi già ama Dylan e fare innamorare i pochi che ancora non ne hanno capito la grandezza. La formazione è d'eccezione: Lele Borghi – Drums. Gianni Campovecchi – Guitar, Fender Rhodes. Giancarlo Frigieri – Vocals, Guitar.Antonio “Rigo” Righetti – Bass.

Il lungo week end musicale del Millybar prosegue domenica 16 giugno con la rassegna jazz domenicale “The Sunday Jam”: la jam session del Millybar che sta crescendo di domenica in domenica ed è ormai punto di riferimento per tanti musicisti e appassionati di buon jazz. Primo set con la house band del Millybar, formata da Davide Fregni al piano, Roberto Beneventi al contrabbasso, Francesco Coppola alla batteria. Secondo set jam session aperta a tutti i musicisti. Tutti i musicisti sono invitati a partecipare.

Venerdì e sabato sera sarà al Millybar anche “Mercatino sotto le stelle”, hand made artigianato e vintage, mentre domenica mattina “Le bancarelle” il mercatino delle pulcii dedicato al riuso.

Sabato 15 dalle 18 alle 20 "Facciamo i giocolieri!", il laboratorio di costruzione di palline del giocoliere ed utilizzo dei piattini cinesi. A cura di Cantierart e APS Precariart. Da lunedì 17 a giovedì 20 il consueto programma di danza e balli del Millybar: lunedì tango con il Circolo Gardel; martedì revival , liscio e anni 60 con DinoMania; mercoledì balli latina con LMM e giovedì serata country con dj Robby Country.