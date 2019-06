Modena Blues Festival, un weekend di qualità per il quinto appuntamento al Millybar

Serata di grande qualità venerdì 28 giugno per la quinta serata del Modena Blues Festival, la rassegna blues al Parco Enzo Ferrari di Modena con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e il contributo di Conad Giardino, il coordinamento di Emilio Teglio e la direzione artistica di Francesco Coppola.

Dalle ore 20 sarà esposta la mostra fotografica a cura di AC Factory e Paolo Gualdi con le immagini migliori delle edizioni precedenti della rassegna. Alle 21,30 prosegue il 3° Photo Contest Modena Blues Festival a premi per fotografi dilettanti e professionisti con reflex o smartphone.

Alle 21,30 sale sul palco The Drive Band. Blues, roots, gospel music e rock sono la fonte d’ ispirazione e la base dei The Drive Band, l band blues rivelazione del 2019, che ha rappresentato l’Italian Blues Union alle Azzorre in occasione del prestigioso European Blues Challange 2019. Il loro primo disco “The Drive “ é stato pubblicato agli inizi dell'anno. I The Drive sono : Angela Esmeralda – voce; Stefano Barigazzi – chitarra , voce; Sebastiano Lillo – chitarra slide.

Sabato 29 alle 21,30, Skambisti live. Il loro concerto è una cura contro lo stress, divertimento puro che accontenta anche i bongustai musicali. Con Skambisti si salta, si balla, si ascolta, si canta. Una band di sette musicisti ispirati dal periodo trash anni 80 e 90. Un concerto divertente, rilassante, dimagrante.

Domenica 30 alla mattina il consueto mercatino delle pulci e al pomeriggio dalle 18 animazioni per i bambini: Giochi in legno Installazione interattiva con giocattoli antichi autoprodotti a cura di Cantierart e APS Precariart.

Alle 19 l'ormai tradizionale appuntamento jazz con “The Sunday Jam”, la jam session del Millybar. Apertura con la house band, formata dal mestro Davide Fregni alle tastiere, Francesco Coppola alla batteria e Roberto Beneventi al contrabbasso. A seguire improvvisazioni e jam con tutti i musicisti presenti.

Da lunedì 1 luglio il consueto programma infrasettimanale di danza e balli del Millybar:

lunedì tango con il Circolo Gardel;

tango con il Circolo Gardel; martedì revival, liscio e anni 60 con DinoMania;

revival, liscio e anni 60 con DinoMania; mercoledì balli latina con LMM;

balli latina con LMM; giovedì serata country con dj Robby Country.

Per gli amanti dei mercatini, come ogni venerdì e sabato, dalle 19 alle 24 “Mercatino sotto le stelle” HandMade & Vintage.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del locale “Millybar Parco Ferrari”, tel: 3277646127