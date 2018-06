Il Modena Blues Festival apre i weekend del Millybar

Prende il via venerdì 1° giugno la quinta edizione del Modena Blues Festival, la rassegna blues al Parco Enzo Ferrari di Modena con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Hera e Conad Giardino, il coordinamento di Emilio Teglio e la direzione artistica di Francesco Coppola

Si comincia alle 20 con il workshop “Fotografando Musica” con una parte teorica e a seguire pratica on stage durante il concerto a cura di AC Factory e Paolo Gualdi Grande attesa per la prima “Lectio Magistralis” di Stefano Picca Piccagliani sul tema “Il blues di Elvis: alla ricerca di un bianco che canti come i neri!” Alle 21,30 prende avvio il 2° Photo Contest Modena Blues Festival a premi per fotografi

dilettanti e professionisti con reflex o smartphone. Per il primo concerto, come da tradizione della rassegna, suonano i Red Head Blues Band, la band che riunisce alcuni noti musicisti emiliani con la passione per il blues. La formazione è capitanata da Stefano “Picca” Piccagliani, che nella sua carriera di cantante ha aperto i concerti di Vasco Rossi, ha condotto programmi radiofonici, e scrive sui quotidiani locali. Con lui il batterista dei Jumpin'; Shoes Francesco Coppola e Daniele Bagni, per venti anni il bassista dei Litfiba. Completano il gruppo il Maestro Davide Fregni alle tastiere e Wilko Zanni alle chitarre che è il leader del gruppo storico dei Rats.

Per la rassegna parallela “Thanks to the blues” grande serata sabato 2 giugno. La serata si apre con un dialogo tra Roberto Menabue di Dischinpiazza e Antonio “Rigo” Righetti per presentare il libro di Rigo intitolato “Schiavoni Blues”, un viaggio nei ricordi della Modena degli anni ’70 che per “Rigo” diventa quasi un romanzo di formazione: quello che siamo stati per capire quello che siamo diventati. A seguire “Rigo” presenta il suo nuovo album “Cash Machine”, dove esplora le radici americane ma con i piedi ben piantati nella sua italianità. Ad accompagnarlo sul palco i suoi abituali compagni di viaggio: Mel Previte alla chitarra e Robby Pellati alla batteria, ancora insieme dopo i tanti anni con i Rocking Chairs e con la band di Luciano Ligabue. Gli stessi tre musicisti diventano poi “backing band” per il concerto di Ellen River, deliziosa songwriter modenese (Elena Ortalli è il suo vero nome) ma con il cuore nel rock, nel soul e nel blues americano. Presenta il suo nuovo album da solista, “Lost Souls”, interamente composto da sue canzoni e suonato con questa band d’eccezione.

Il lungo week end musicale del Millybar prosegue domenica 3 giugno con la nuova rassegna domenicale (terminerà il 2 settembre) “The Sunday Jam”: la jam session del Millybar che allieterà tutte le domeniche estive domeniche in orario aperitivo (dalle 19 alle 22). Il primo set è condotto dalla house band del Millybar, il secondo set vedrà una jam session aperta a tutti i musicisti. La band residente è formata da Davide Fregni al piano, Roberto Beneventi al contrabbasso, Francesco Coppola alla batteria. Ospite d'eccezione per la prima serata Adriano Molinari, batterista di Zucchero con collaborazioni con Scott Henderson e numerosi altri artisti.

Lunedì 4 da segnalare la versione “live” del programma di Rigo su Radio Stella: dalle 21 Stella Rock Live con Rigo Righetti e Filippo Verni.

Da martedì 5 iniziano le serate dedicate ai balli che proseguiranno per tutta estate: martedì liscio, mercoledì balli latini, giovedì danza country

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del locale “Millybar Parco Ferrari”.

Tel: 3277646127